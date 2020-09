Inizio scuola, trasporto pubblico in tilt: chiuse due fermate della Metro A

Riaprono le scuole ed il trasporto pubblico, osservato speciale, a Roma va subito in tilt: chiuse dalle prime ore del mattino due fermate della Metro A, Furio Camillo e Ponte Lungo, per un guasto tecnico e di treni che transitavano senza fermarsi.

Alle 5:39 l'annuncio di Atac su Twitter: “Metro A: stazioni Ponte Lungo e Furio Camillo restano chiuse per guasto tecnico impianti di stazione. Treni transitano senza fermare”. Poi l'inizio dell'ordinaria follia dell'azienda del trasposto pubblico romano. Alle 6:24 la fermata Furio Camillo è stata riaperta, per poi essere richiusa alle 7:25 per un nuovo guasto, e nuovamente riaperta alle 8:30.

La stazione di Ponte Lungo invece ha avuto tempi più lunghi, con l'Atac che ha comunicato la sua riapertura, sempre con un tweet, alle ore 11:14.