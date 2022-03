Innovazione e sostenibilità, Aeroporti di Roma e Pwc insieme per uno smart hub

Digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità al centro dell'accordo commerciale stipulato fra Aeroporti di Roma e Pwc. Un patto per potenziare le competenze delle due realtà nel quale rientra anche l'inaugurazione di un innovation hub al Terminal 1 dell'aeroporto e l'ingresso nel capitale della startup da parte di ADR.

Aeroporti di Roma e PwC Italia hanno avviato una partnership per i servizi di Open Innovation in ambito aeroportuale.

L’accordo, che rientra nella strategia sulla Sostenibilità e Innovazione di ADR, è volto a valorizzare, da un lato, le competenze e capacità in ambito operations e commerciale che il Gruppo ADR ha sviluppato nel corso degli anni e, dall’altro, le competenze tecnico-professionali di PwC in Italia e del suo network specialistico di settore a livello internazionale.

Inaugurazione dello smart hub nell'aeroporto

La Partnership tra ADR e PwC Italia riprende diversi casi di successo a livello internazionale e si caratterizza principalmente per 3 elementi distintivi. Il primo è quello di avviare lo sviluppo dell’Innovation Hub (che verrà inaugurato a settembre 2022 al Terminal 1) con l’obiettivo di supportarne l’affermazione come modello di riferimento del settore aeroportuale e più in generale della mobilità sostenibile.

Ingresso nel capitale della startup di ADR

Nell'accordo c'è anche l'ingresso nel capitale della startup da parte di ADR in un modello strategico di Corporate Venture Capital unico nel suo genere.

Potenziamento del know-how commerciale

L'alleanza tra un leader industriale e un player globale nella consulenza direzionale nasce anche per favorire lo sviluppo commerciale dell’ampio know-how industriale che il gruppo ADR ha sviluppato nel corso degli anni e che ha portato l’aeroporto Leonardo Da Vinci a essere nominato, per tre anni di fila, il "miglior aeroporto europeo".

Un aeroporto smart e innovativo

L'obiettivo è quello di continuare a investire nella digitalizzazione ed efficientare i servizi in aeroporto per renderlo un polo attrattivo e smart.