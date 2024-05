Internazionali di Tennis, blitz in campo degli attivisti: partite sospese

Giornata a dir poco movimentata agli Internazionali di Tennis in svolgimento al Foro Italico. Tre attivisti del Fondo Riparazione/Ultima Generazione hanno interrotto il match del tabellone femminile tra Keys e Cirstea sul campo Pietrangeli.

Dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine gli attivisti sono stati portati in Commissariato.

Incollati agli spalti

Uno dei manifestanti è entrato in campo lanciando dei coriandoli mentre gli altri due si sono “incollati” il piede sui gradoni del Pietrangeli tra lo stupore della gente. Pronto l’intervento del 118 mentre altri attivisti hanno cercato di farsi notare anche sul campo 12 del Foro Italico. Sul posto presenti gli agenti del commissariato Prati che hanno riportato con difficoltà la situazione alla normalità. Tutti gli attivisti sono stati portati via dalle forze dell’Ordine

Internazionali di Tennis: chi è il Fondo Riparazione

Il fondo riparazione è un movimento italiano che lotta contro il cambiamento climatico attraverso la disobbedienza civile non-violenta. Le loro azioni vanno dall’imbrattamento di opere d’arte e luoghi istituzionali con vernice lavabile, all’incollamento, ai blocchi stradali, all’interruzione di eventi. Richiedono un fondo preventivo e permanente di 20 miliardi di euro sempre pronti ad essere spesi per ripagare i danni da calamità ed eventi climatici estremi per far si che che tutte le persone che vedono le proprie strade, le proprie case, i propri raccolti devastati da alluvioni, grandinate, gelate fuori stagione, siccità anomala vengano immediatamente ripagate di ciò che hanno perso.