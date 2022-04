Notte del tennis. Sconti e negozi aperti per gli Internazionali BNL di Roma

La notte del tennis attende Roma, una serata dove i negozianti del Centro della città potranno rimanere aperti.

È l'iniziativa per omaggiare gli spettatori che assisteranno alla 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Parco del Foro Italico dal 2 al 15 maggio. Chi parteciperà all’evento potrà infatti ricevere una tessera con cui ricevere diversi sconti.

Dopo due anni in cui l’evento si è sempre svolto, ma con capienza fortemente ridotta, questa edizione torna ad avere un’apertura totale degli accessi. "Il comune di Roma Capitale si è fatto promotore di un incontro con tutte le categorie economiche che produrrà la notte del tennis, una serata in cui i negozianti del Centro potranno restare aperti e gli spettatori degli Internazionali d'Italia potranno ricevere una card con sconti dedicati", ha annunciato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale, durante la conferenza di presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia.

Non solo negozi e sconti. Ma quest'anno ci saranno anche altre novità, "per non ripetere gli errori della precedente amministrazione", sottolinea Onorato. "Oltre alla notte del tennis, i dieci ponti simbolici del centro di Roma saranno personalizzati con la comunicazione del torneo e ci saranno due nuove fermate taxi per muoversi dal Foro Italico", ha aggiunto Onorato.