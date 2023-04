Internazionali Roma Bnl: sfida stellare tra i 70 migliori giocatori del mondo

Da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e per gli azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Una parata di stelle è pronta ad illuminare il red carpet del Foro Italico per la storica ‘prima’ degli Internazionali BNL d’Italia con l’upgrade.

L’entry list dell’80esimama edizione del torneo più importante e prestigioso del panorama nazionale - fa sapere in una nota la Fitp - vede infatti iscritti, ai nastri di partenza, tutti i primi 70 giocatori del ranking ATP. In cima alla lista, non poteva che esserci il n.1 della classifica e campione in carica del torneo, il serbo Novak Djokovic, 6 volte trionfatore a Roma. A seguirlo, sono lo spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas.

Gli italiani in campo: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego

Tra gli italiani già ammessi al main draw, primo è Jannik Sinner, in ottava posizione; Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono rispettivamente 21° e 22° mentre Lorenzo Sonego è 45°. Sul rosso capitolino, ci sarà anche il recordman degli IBI Rafa Nadal: l’inossidabile 36enne di Manacor andrà a caccia dell’undicesima vittoria nella kermesse tricolore (l’iberico ha collezionato 10 successi tra il 2005 e il 2021).

Si scrive un pezzo di storia del tennis

L’attesissima 80esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia sarà un’edizione indimenticabile, che segnerà il raggiungimento di un traguardo storico, destinato a rivoluzionare la storia del tennis nel nostro Paese. Quella 2023 sarà infatti la ‘prima’ con l’upgrade, che garantirà al torneo capitolino l’ingresso in una nuova dimensione. Tifosi e appassionati provenienti da ogni angolo del globo potranno godere di uno spettacolo ancora più ricco, senza precedenti: con due tabelloni che vedranno impegnati il doppio dei giocatori rispetto al passato, saranno oltre 300 i match disputati per un super programma spalmato su 3 intense settimane.

Si parte con le qualificazioni il 2 maggio

L’ampio programma degli Internazionali BNL d’Italia 2023 prenderà il via con le pre-qualificazioni che si giocheranno dal 2 al 5 maggio. L’8 e il 9 maggio si disputeranno quindi le qualificazioni: da martedì 9 partirà anche il main draw femminile con alcuni match di primo turno. Dal 10 maggio andrà in scena anche il tabellone maschile. Il 20 maggio, sarà un super-sabato: nella sessione diurna (dalle ore 13) spazio alle semifinali ATP; in quella serale (dalle ore 19) prima la finale del singolare WTA, poi quella del doppio WTA. Domenica 21 maggio, infine, grande conclusione con la sessione diurna (sempre dalle ore 13) che assegnerà in successione il titolo di doppio maschile e a seguire quello di singolare.