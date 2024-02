“Invasi dai topi”, uffici regionali chiusi: 13 giorni per battere i roditori

Un'invasione di topi negli regionali. Troppi e resistenti anche alle derattizzazioni più forti: da troppo tempo con la tana negli spazi pubblici. Abbastanza da spingere ora la Regione Lazio a chiudere per 13 giorni gli uffici sperando di riuscire finalmente a scacciare i terribili roditori.

Il problema sta affliggendo gli uffici di via di Campo Romano, la strada che collega l’Anagnina alla Tuscolana.

Grossi come lontre

Da tempo vengono avvistati topi grossi come lontre nei piani primo, secondo, terzo e quarto dell’edificio A5. Inutili sinora gli interventi compiuti da una ditta specializzata. La Direzione regionale personale ha quindi disposto la chiusura di quei locali da oggi, 13 febbraio, al prossimo 25 febbraio, al fine di “attuare ulteriori misure per la risoluzione definitiva della problematica”.

Smart working per tutti

Il personale che lavora in quegli uffici, per “assicurare la continuità dell’azione amministrativa”, potrà lavorare ove possibile in presenza, “presso altri spazi di lavoro già assegnati alla Direzione disponibili in altre sedi”, o in smart working, utilizzando giornate aggiuntive rispetto al vigente accordo individuale.

Ok dalla Direzione

Una decisione comunicata dalla Direzione regionale personale alla Direzione ciclo dei rifiuti, alla Direzione per le politiche abitative e urbanistica, alla Direzione ambiente, alla Direzione bilancio, alla Direzione programmazione economica, all’Area esecuzione contratti e allo stesso personale in servizio in via Campo Romano. Resteranno però aperti il piano terra dell’edificio e gli spazi di lavoro assegnati ad altri enti.