Investe 2 bambini con l'auto e scappa. Rimesso in libertà: “Ma non guidi più”

Un uomo di 63 anni ha investito due bambini e una donna sulla via Nomentana e poi ha cercato di scappare, aggredendo anche un agente della Polizia Locale. Arrestato, è stato sottoposto a un'udienza per direttissima in cui l'arresto è stato convalidato, ma è stato rimesso in libertà. Il giudice ha però raccomandato che non usi più la macchina.

L'incidente è avvenuto in via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con largo Giampiero Arci. Enrico Moianetti, il 63enne, dopo aver investito i due bambini di 7 e 11 anni, ha cercato di allontanarsi ma è andato a schiantarsi con la sua auto contro un'altra vettura parcheggiata, investendo anche una donna. Visto che l'auto era ormai danneggiata, l'uomo ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto dai Vigili Urbani che nel frattempo erano arrivati sul posto. A quel punto l'uomo si è avventato su un agente ed è stato quindi arrestato per omissione di soccorso e resistenza, mentre è stato anche denunciato a piede libero per lesioni al poliziotto, che ha riportato ferite con 7 giorni di prognosi.

I bambini e la donna sono stati condotti in codice rosso all'ospedale. L'auto dell'uomo è stata sequestrata. L'uomo è risultato negativo all'alcol e alla droga.

L'udienza

L'uomo è stato sottoposto a un'udienza per direttissima, in cui ha ammesso i fatti senza però saperne spiegare le motivazioni. “Ricordo che ero al volante - ha raccontato - c’è stato l’incidente, alcune mamme urlavano, ho visto la strada libera e mi sono allontanato”.

Il pm ha chiesto la misura cautelare del carcere, ma il giudice ha preferito invece rimetterlo in libertà, dopo aver convalidato l'arresto. “Ma mi raccomando – ha detto al 63enne - non guidi più, vada a piedi”.