Travolge un uomo e due minorenni nel Centro Storico: sono in gravi condizioni

Un ragazzo di 23 anni ha investito questa notte due minorenni e un uomo nel Centro storico di Roma. I tre sono rimasti feriti gravemente, dopo essere stati travolti dall'auto in via IV Novembre, nei pressi del civico 138. Ad investirli, alle 4 circa, mentre erano a bordo strada in procinto di entrare in un locale, è stata una Alfa Giulia il cui conducente, un 23enne, e rimasto leggermente contuso.

I due quindicenni, una ragazza e un ragazzo, sono stati portati in codice arancione all'ospedale Bambino Gesu, mentre l'uomo in codice rosso al policlinico Umberto I. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.