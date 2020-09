Roma

Mercoledì, 2 settembre 2020 - 13:47:00 Investe ragazzo in bici e fugge: pirata rintracciato e denunciato dai vigili L'incidente in via Nomentana: l'automobilista prima si è fermato, poi è scappato. Il 15enne ricoverato in codice arancione al Bambino Gesù

Ha investito un ragazzo quindicenne in bicicletta e poi, dopo essersi fermato in un primo momento, è fuggito lasciando il giovane a terra: il pirata della strada, un 40enne italiano, rintracciato e denunciato dagli uomini Polizia Locale. L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio in via Nomentana, direzione Porta Pia. A bordo della sua auto, una Citroen C3, il quarantenne all'altezza di Via S. Agnese ha impattato la bicicletta, alla cui guida si trovava il minore. Dopo essersi dileguato sono scattate le indagini degli agenti del II Gruppo Parioli che, in meno di un'ora, grazie anche alle testimonianze raccolte sul posto, sono risaliti al responsabile, che è stato rintracciato presso la sua abitazione. Dopo aver ammesso le sue responsabilità, l'uomo è stato denunciato. Il giovane, invece, è stato trasportato presso l'ospedale Bambino Gesù, in codice arancione.