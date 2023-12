Investe e uccide un pedone: caccia al pirata sullo scooter a La Storta

Un pedone di 56 anni è stato investito ed ucciso, questa mattina alle 6:50, in via Cassia, incrocio via Isola Farnese in zona La Storta a Roma. L’uomo è morto sul colpo dopo essere stato investito da un mezzo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione La Storta che hanno effettuato i rilievi e hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità dell’automobilista pirata.

Due pedoni uccisi in 4 giorni da due pirati

Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter in viale Carnaro, nel quartiere Monte Sacro. I fatti risalgono a venerdì sera primo dicembre, quando il 70enne è stato travolto all'altezza del civico 9 da due persone a bordo di una moto rubata, una Piaggio Liberty.

Caccia al pirata

I due si sono dati alla fuga dopo l'incidente. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni prima all'ospedale Pertini e poi al Gemelli, ma è deceduto il giorno dopo. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale per fare luce sull'accaduto e risalire ai responsabili.