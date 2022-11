Investe una donna e scappa senza soccorrerla: arresti domiciliari a un 25enne

Un 25enne di Ciampino ha investito una ragazza di 19 anni ed è scappato senza prestarle soccorso. I Carabinieri lo hanno arrestato.

Ad eseguire l'arresto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, su disposizione del gip del Tribunale di Velletri

I fatti

La ragazza era stata investita il 12 novembre, all'una e mezza. La 19enne aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale ed era uscita salutando i colleghi. La ragazza stava attraversando la strada quando una smart l'ha investita a grande velocità. Il 25enne alla guida non si è fermato a soccorrerla ed è scappato via a grande velocità. La ragazza è stata soccorsa dai passanti ed è stata trasportata all'ospedale, dove si trova ancora in gravi condizioni.

Le indagini dei Carabinieri

Subito sono intervenuti i Carabinieri che, raccogliendo testimonianze e i video delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire il percorso dell'auto dopo l'investimento. I militari sono riusciti a individuare la smart tra le tante passate in quella zona durante quelle ore perché prima dell'orario dell'incidente era intatta e dopo presentava dei danni e gli mancava uno specchietto. E così i Carabinieri sono riusciti a trovarla parcheggiata sotto casa del ragazzo. Il 25enne è ora agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di lesioni stradali gravi, fuga del conducente ed omissione di soccorso.