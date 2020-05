Una donna di 83 anni è morta dopo essere stata investita da un 47enne a bordo di una moto Honda: il tragico incidente è avvenuto intorno alle ore 17 in via Delia 15, zona la Rustica. L'investitore si è fermato per soccorere, inutilmente, l'anziana.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute pattuglie del Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Sono in in corso accertamenti per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.