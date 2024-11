Iperturismo, Roma soffoca: “Diventa invivibile, genera tensioni tra residenti e turisti e danni all'ecosistema”. La ricerca Ipsos

L'overtourism rappresenta un problema crescente, segnalato come causa di impatti negativi sulla vivibilità (51%), tensioni tra residenti e turisti (40%) e danni agli ecosistemi (38%).

E' quanto emerge da un'indagine Ipsos sulle intenzioni di viaggio degli italiani, presentata dal presidente dell'istituto Nando Pagnoncelli, alle celebrazioni del Touring Club Italiano "La tradizione si fa futuro. Da 130 anni insieme per l'Italia bene comune" per i 130 anni della fondazione del Touring al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma.

Le ricetta del Touring Club contro l'invasione delle città

Il Touring ritiene da sempre che i borghi abbiano un potenziale inespresso, che può diversificare l'offerta turistica e contrastare l’overtourism che colpisce alcune località italiane. Per realizzare questo potenziale, è necessario investire nelle infrastrutture e migliorare l'accessibilità, la vivibilità e i servizi, inclusi quelli digitali, per combattere l'isolamento.

Il turismo lento è in crescita e 7 su 10 "pazzi" per la Capitale

L'Ipsos evidenzia inoltre come l'Italia sia meta fortemente desiderata, in particolare per il turismo lento, un trend sempre più in crescita anche tra i visitatori stranieri. Secondo le indagini di Ipsos, il 30% degli intervistati sceglierebbe l’Italia come meta di un viaggio premio, con la città di Roma citata nel 68% dei casi, seguita da Venezia (53%), Milano (47%), Firenze (34%) e Napoli (30%).