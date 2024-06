Italo treno assume a Roma: ecco i requisiti richiesti e come candidarsi

Una nuova opportunità di lavoro a Roma. Italo assume proprio in questi giorni per diversi settori aziendali. Le offerte lavorative su Italo in questo periodo vengono rinnovate di continuo e ci sono sempre nuove posizioni aperte, dato che si tratta del secondo grande operatore del settore, insieme a Trenitalia.

Opportunità di lavoro sia con base a Roma che in varie città italiane.

Le posizioni

Le posizioni da ricoprire sono: amministrativo, operativo e di bordo. Questo perchè, in totale, Italo amplia sempre le proprie rotte e i servizi offerti, disponendo di 51 treni, 25 Agv e 26 Evo. Inoltre Italo, di recente, lo scorso mese di maggio, ha acquistato Itabus, dando vita ad un gruppo di trasporto “multimodale” che offre al viaggiatore la possibilità di muoversi in modalità cosiddetta “integrata (ovvero sia con la ferrovia che, all’occorrenza, anche tramite pullman per completare i propri spostamenti).

Le figure professionali

Come sempre le posizioni aperte raggruppano personale operativo treni e bus e personale a bordo dei mezzi di trasporto mentre l’altra categoria dove c’è disponibilità di posti di lavoro è quella del personale amministrativo o appartenente alle categorie protette. Nel primo caso, Italo ricerca queste figure professionali e chiede precisi requisiti di base: macchinisti (diploma, licenza europea di condotta treni, certificato complementare di categoria B, esperienza nella mansione di almeno 1 anno, disponibilità ai turni) e hostess/steward di bordo (diploma o laurea, esperienza di almeno 2 anni, conoscenza dell’inglese a livello B2, buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità ai turni e all’impegno anche nei giorni festivi).

Gli amministrativi

Per quanto riguarda il personale amministrativo, le posizioni aperte e i relativi requisiti sono questi: addetto budget e reporting, addetto contabilità clienti, addetto network, business controller, specialista reporting e consolidamento. Inoltre, possono farsi avanti anche diplomati e laureati appartenenti alle categorie protette (L. 68/99, art. 18) da impiegare in varie funzioni aziendali.

Come candidarsi

Per inviare il proprio curriculum e passare alle selezioni con colloquio basta inviare il proprio curriculum vitae. Si fa tutto per via telematica. Basta allegare il proprio CV a questo indirizzo dedicato: https://italospa.italotreno.it/lavorare_in_italo/posizioni_aperte/index.html