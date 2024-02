Jo Squillo derubata a Roma, l’auto scassinata: “Mi hanno portato via tutto"

Jo Squillo derubata a Roma, l'auto scassinata e i ladri che portano via abiti e effetti personali della cantante. Ore 20, Roma. Inizia così il post su Instagram in cui Joe Squillo descrive il furto subito a Roma in Via Ojetti.

“Ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti”

Il video

Il video mostra l’auto scassinata. La cantante era andata a cena in un ristorante non lontano dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi", al ritorno ha trovato scassinato il furgone nero su cui viaggiava: vetri rotti e porte aperte.

Inviata a Sanremo

Inviata a Sanremo del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, che viene appunto trasmesso dalla Capitale, Jo Squillo nel video sui social spiega: «Ieri sera a Roma, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio. Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile”.