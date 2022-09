Jova Beach party, il ritorno a Coccia di morto per ripulire la spiaggia

Con “Ri-party-amo” nasce l'iniziativa per pulire 20 milioni di metri quadri di spiagge e fondali. Il primo appuntamento laziale è a Coccia di morto, insieme a varie operazioni di pulizia in tutta Italia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Jova beach party, Wwf e Intesa San Paolo e nel nome del volontariato, si mette al servizio della salvaguardia dell'ambiente intervenendo su tre piani principali: pulizie, rinaturazione e formazione. Domenica 18 settembre, da nord a sud, i volontari scenderanno in campo affiancati dal Wwf.

“Puliamo l'Italia”

È per domenica 18 settembre il primo appuntamento. I volontari, coordinati dal Wwf, saranno alla spiaggia Coccia di morto per dare il via alla serie di operazioni che coinvolgeranno anche le spiagge di Torvaianica, Molfetta, Policoro, Bacoli, Marina di Vecchiano e Rosignano Solvay. I dati sulle condizioni delle spiagge saranno raccolti ed elaborati con l'obiettivo di sensibilizzare e rendere le persone più consapevoli riguardo al tasso d'inquinamento che versa nei nostri mari.

Gli appuntamenti nazionali

Nella giornata di domenica, l'iniziativa va in scena nella sua portata nazionale a partire dal Lazio, dove tra Capocotta e Torvajanica i volontari subacquei si immergeranno sotto il coordinamento del Diving Blue Marine per la pulizia dei fondali. In Puglia, i volontari saranno in azione a Molfetta e copriranno la costa dalla prima cala fino alle spiagge del litorale nord barese, con i subacquei che si immergeranno tra Grotte di Ripalta e Pantano di Bisceglie. Si prosegue nelle spiagge del comune di Policoro, in Basilicata, fino a Bacoli, dove le attività di pulizia copriranno la spiaggia romana e le dune della Foresta di Cuma nel Parco Regionale dei Campi Flegrei tra i comuni di Pozzuoli e Bacoli. Tornando verso nord, Ri-party-amo arriva anche in Toscana, a Marina di Vecchiano, con le squadre volontarie sulle spiagge del Parco Migliarino, San Rossore, Massacciuccoli. I fondali toscani saranno coperti a Rosignano Solvay, con il coordinamento del Diving Cala del Riccio.