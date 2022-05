Kryalos vende Palazzo Mancini a UnipolSai. Operazione da 140 milioni di euro

Palazzo Mancini passa di mano e diventa una proprietà di UnipolSai. Kryalos Sgr ha infatti perfezionato la vendita a UnipolSai Investimenti Sgr dello storico edificio in via del Corso 270 per circa 140 milioni di euro di valore complessivo e un top cap rate per un immobile uffici nel cuore storico della Capitale.

L’immobile in precedenza faceva parte del Fondo di Investimento Alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “Virtus”, gestito da Kryalos Sgr e sottoscritto da veicoli di investimento in real estate riconducibili a Blackstone.

La vendita di Palazzo Mancini

La qualità del compendio immobiliare, il prestigio del conduttore, il numero di offerte ricevute ed i valori della transazione ridefiniscono gli standard prime per edifici ad uso direzionale nel centro di Roma e confermano l’interesse dei conduttori e degli investitori per la Capitale e, più in generale, per il mercato italiano degli immobili ad uso ufficio.

Oggi l’edificio è interamente locato ad un tenant di primario standing, operante su scala globale nel settore del retail di lusso. Palazzo Mancini è stato oggetto di un significativo intervento di valorizzazione immobiliare, che ha interessato sia le aree esterne sia quelle interne e che è stato condotto in accordo con il tenant. Tale riqualificazione, finalizzata a riportare l’immobile al suo antico splendore, lo ha riposizionato verso i più alti standard di sostenibilità e qualità e consentirà di ottenere la certificazione Leed. Oggi Palazzo Mancini rappresenta un raro esempio di un immobile che, grazie ad un meticoloso restauro, ad un’attenta selezione dei materiali e ad una progettazione lungimirante, ha potuto rilanciare il suo ruolo di trophy asset tra passato, presente e, soprattutto, futuro.

La conclusione della vendita era soggetta alla prelazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, in quanto Palazzo Mancini è classificato come bene appartenente al patrimonio culturale italiano e pertanto di elevato valore storico e artistico.

Il commento dell'Ad di Kryalos

“L’operazione – ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos – conferma il forte interesse per la città di Roma e premia la strategia adottata da Kryalos di investire su prodotti di qualità con grande potenziale, valorizzandoli con interventi di alto profilo che ne consentono il successivo riposizionamento e li rendono capaci di attrarre l’interesse degli investitori.”