L’Aids contagia una persona ogni 2 ore: “C'è troppa disinformazione sul tema”

L'Aids contagia ancora una persona ogni 2 ore in Italia. Sono circa 50mila le persone positive all'Hiv. Si stima che altre 30mila persone non sappiano nemmeno di esserlo. La questione non è più molto sentita è c'è troppa disinformazione sul tema, soprattutto tra i giovani.

Ad avvertire di questa situazione è l'associazione Anlaids che dal 1985 promuove la ricerca sulla malattia, la sensibilizzazione sulla prevenzioni e la formazione di operatori e volontari, senza contare l'assistenza alle persone che hanno contratto l'infezione. Nel 1988 è nata la sezione laziale dell'Anlaids, attualmente guidata da Gianluca De Marchi.

La raccolta fondi e il Charity Gala

Anche quest'anno parte la raccolta fondi dell'Anlaids del Lazio. E, dopo quattro anni, torna a Roma il Charity Gala. Appuntamento il 22 giugno alle 19,30, alle Terme di Diocleziano. Un evento a cui parteciperanno star come Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, ClaudiaGerini, Carlotta Antonelli, Giulia Bevilacqua, Sara Felderbaum, Coco Rebecca Edogamhe, Valeria Golino, Valeria Bilello e tanti altri. I maggiori brand del mondo della moda, del lusso e dell’entertainment metteranno a disposizione per l’asta di beneficienza che si terrà nel corso della serata, prodotti e servizi esclusivi il cui ricavato andrà devoluto a favore dell’Associazione per finanziare attività e progetti. Progetti volti alla sensibilizzazione e alle campagne di informazione.

Tra i progetti che saranno finanziati: il "Progetto Scuole", volto a istruire i giovani nelle scuole secondarie di secondo grado sui rischi e sulla prevenzione dell'Aids e delle altre malattie sessualmente trasmissibile; “Facciamolo Rapido” che ha istituito un servizio di consulenza per l’accesso al test salivare direttamente presso la sede di Anlaids Lazio; “Prevenzione&Ascolto” per uno spazio psicologico rivolto alle persone con diagnosi di HIV.