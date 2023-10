L'alta sartorialità diventa divina ed entra in chiesa con Roma Fashion White

La XVI Edizione di “Roma Fashion White”, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo della promozione e alla valorizzazione dell’Alta Sartorialità Italiana, è andato in scena la sera dell’11 ottobre nella Chiesa Episcopale San Paolo Entro Le Mura.

L’evento, ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino, prodotto da Spazio Margutta, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismoe Moda, da CNA Federmoda, condotto dalla giornalista Cinzia Malvini, anche quest’anno siconferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi della capitale della couture italiana.

Arte e moda

Cinque i quadri moda che si sono alternati nella splendida navata del complesso architettonico instile neoromanico-neogotico, dichiarato monumento nazionale dal Governo Italiano.Lo stilista Fabrizio Minardo ha presentato in passerella abiti da sposa che prendono spuntodall’atmosfere barocche della sua Ragusa. "L'inquietudine della creazione lascia presto il passo aun'appagante dolcezza, quella del bello" forse descriverebbe così questa collezione GiacomoLeopardi, dal titolo Infinito. Un mix di elementi classici e moderni. Tessuti fluidi e sinuosi,silhouette decise e femminili, le linee più classiche si lasciano contaminare da colori e dettagliassolutamente anticonvenzionali. L’Accademia della moda e del design Sitam di Lecce, ha proposto una collezione di alta modadecisamente fuori dagli schemi: “pop art couture”. Un tripudio di tonalità di fucsia e di volumi,associati ad un tessuto del tutto originale per trasmettere al meglio la personalità degli allievi delcorso di Fashion Graphic Design, che su tessuto di Duchesse bianca hanno realizzato la grafica chepoi è stata stampata in sequenza.Gaia Caramazza fondatrice del brand “GAIA Italian Handamade Jewellery”, ha presentato una sintesidelle Collezioni di gioielli unici, dallo stile concettuale, più rappresentativi realizzati nel corso delsuo decennale creativo, rivisitati con gli occhi di oggi. Creazioni uniche e irripetibili, straordinarieespressioni dell'antica tradizione dell'arte orafa, ogni anello, bracciale o collana delle collezioni, èla sintesi del dialogo di una progettualità frutto degli studi intrapresi presso l’Accademia di Artiorafe di Roma.

Il brand

Antonella Cuppari ideatrice del brand “Cuppari Couture”, una realtà sartoriale a tutti gli effettiinteramente Made in Italy, presente nella sua terra in Calabria a Palmi, convinta che per undesigner il legame con il proprio territorio sia molto importante, ha realizzato per la passerellaromana preziose creazioni realizzate interamente a mano, pensate per omaggiare il carattere e lafisicità di ogni donna; la collezione, offre una grande varietà di linee, dalle più aderenti e sensualiche avvolgono la silhouette, sottolineando ogni forma e ogni curva, a quelle più ampie dei modellida principessa.Vittoria Maria Perino fondatrice del brand “Vittoria Roma” ha dedicato la sua Collezione di prêt-à-couture alla stilista avanguardista del primo ventennio del novecento, Emilie Flöge. Primadesigner, oltre che musa ispiratrice di Klimt, a concepire linee morbide, comode senza costrizioni.La collezione libera le donne donando respiro ai movimenti, predilige abiti morbidi cheaccarezzano il corpo. Kimoni, caftani linee rilassate, abiti fluttuanti facili da indossare. Dai colorivagamente orientali la collezione riprende l’oro e il verde del “Bacio” o del dipinto che ritrae lastessa stilista “Emilie”.Nel corso dell’evento “RomaFashion White” di particolare prestigio il momento dedicato al conferimento del Premio RomaFashion” Premio alla Carriera e alle Professioni Moda.

L'iniziativa

L’iniziativaideata nel 2002 dal fashion producer Antonio Falanga mira a rendere omaggio alle carriere e all'impegno dei principali protagonisti del sistema moda italiano: giornalisti, stylist, fotografi, ufficistampa, istituti e accademie di moda, fashion testimonial, ecc … che promuovono e operano concompetenza, nei diversi ambiti professionali del settore moda.I professionisti della Moda premiati nell’Edizione 2023 sono stati: per la Sezione GiornalismoValeria Arnaldi tra delle firme più prestigiose del quotidiano Il Messaggero; per la Sezione“Fashion News” Patrizia Vacalebri giornalista Ansa fra le principali esperte del settoremoda in Italia; per la Sezione “Istituzioni” Marco Landi Presidente di CNA Federmoda membro delCdA di Pitti Immagine; per la Sezione “Fashion Talent Scout” Simonetta Gianfelici una carrieraprolifica come top model ideatrice e consulente di prestigiosi format moda fra questi il progetto “Who is on Next?” realizzato con Vogue Italia; per la Sezione “Sartorialità Maschile” Luca Litricoalla guida della storica Sartoria Litrico da oltre settant’anni all’attenzione del mercato italiano einternazionale per la realizzazione di abiti da uomo sartoriali ed infine per la Sezione “FashionTestimonial” Fabiola Sciabbarrasi da giovanissima top model dal fisico statuario Ambassador per iprincipali brand moda del settore, oggi consulente per le produzione artistiche di Rai e Mediaset.Partner dell’evento: KEVIN MURPHY celebre hairstylist di fama mondiale, icona nel mondo dellamoda e maestro nell’arte dell’hairstyling vanta la presenza nelle maggiori riviste internazionalicome Vogue, Vanity Fair e GQ; RAFFAELE SQUILLACE considerato un’eccellenza del made in Italynel settore beauty, punto di riferimento importante per agenzie, numerose celebrities e prestigiosimagazine di settore ed infine CIÙ CIÙ Tenimenti Bartolomei un gruppo di aziende vitivinicole leader sul mercato tra i produttori di vino.