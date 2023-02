L’Ama vomita olio a Montecitorio. Spazzatrice guasta in via della Stelletta

Un mezzo si è messo a vomitare olio: una spazzatrice dell'Ama entrata in servizio martedì mattina ha subito un guasto al motore che ha provocato una perdita d'olio sull'asfalto di via della Stelletta, a poca distanza da Montecitorio.

L'operatore a bordo del mezzo, non appena si è accorto di quel che era successo, ha fermato il mezzo e ha avvertito gli addetti. Il personale Ama incaricato per quella zona della città è tempestivamente intervenuto, spargendo sepiolite eco-assorbente sulla strada. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno controllato altri tratti del tragitto del mezzo, per verificare se ci fossero altre macchie d'olio.