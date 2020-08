L'As Roma diventa la “Roma Fc” su Fifa 21: Ea Sports perde i diritti del club

L'As Roma non ci sarà su Fifa 21, il videogioco di calcio più amato dai ragazzi di tutto il mondo: dopo lo scioglimento della partnership con Ea Sports, Electronic Arts ha annunciato che il club giallorosso cambierà nome diventando la “Roma Fc”.

La notizia, un fulmine a ciel sereno per i fan del videogame, è stata data direttamente dalla Ea Sport in un comunicato pubblicato sul proprio sito: "In EA SPORTS FIFA 21, l’AS Roma diventerà Roma FC, giocabile e dotata di stemma ed uniformi personalizzati nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera, EA SPORTS FIFA Ultimate Team e VOLTA FOOTBALL. La Roma FC competerà nello Stadion Olympik.La Roma FC disporrà degli autentici calciatori del mondo reale, e delle rispettive somiglianze, in EA SPORTS FIFA 21 ed in EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team. L’Intesa dei giocatori all’interno di EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team non sarà influenzata da questi cambiamenti.Ci teniamo a ringraziare tutte le persone dell’AS Roma per questi anni di collaborazione come Official Sports Video Gaming partner del club".

Questa non è una novità: già lo scorso anno, in Fifa 20, la Juventus non trovò l'accordo con la Ea e fu inserita nel gioco sotto finto nome e con divise non originali, diventano l'ormai famoso “Piemonte Calcio”.