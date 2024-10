L'As Roma nel dramma: a Firenze l'ultima partita di Juric, richiamato Daniele De Rossi, entro 24 ore la risposta

L'As Roma potrebbe esonerare Ivan Juric dopo la Caporetto di Firenze finita 5-1: stando a quanto riportato da Rai Sport nel dopo partita, la società avrebbe già contattato De Rossi per capire se ci sono i margini per un suo ritorno immediato nella Capitale. Ma tra i nomi che circolano c'è anche quello di Mancini.

Se fosse confermata la notizia, Juric sarà il settimo allenatore della Roma degli ultimi 5 anni.

A fine partita il tecnico croato: “Nel cesso un lavoro di 40 giorni”

"Io in discussione? Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40 giorni ma oggi lo abbiamo buttato nel cesso, questa è la mia sensazione. Avevamo solidità, gioco e giovani in crescita ma oggi abbiamo buttato tutto. Mi dispiace molto. Questo è il calcio, poi sta ad altri decidere ma noi continuiamo a lavorare perché in questi giorni abbiamo fatto tante cose buone. Oggi non me lo aspettavo”.