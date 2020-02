L'As Roma offre posti di lavoro. Dal manager al commesso: parte la caccia

L'As Roma offre posti di lavoro da “Serie A”: parte la caccia della società giallorossa a nuove figure professionali. L'obiettivo di James Pallotta & Co. è quello di trovare persone, giovani e non, che possano rendere la società migliore dentro e fuori dal campo.

La Roma sul proprio sito, all'interno della sezione Careers, cerca persone “creative, che amano le sfide, il lavoro di squadra, che condividano i valori del club e con l’ambizione, la voglia e l’entusiasmo di aiutare il club a eccellere”. Le posizioni aperte sono tre, per sei posti di lavoro.

La prima è quella dello “Stageur Area Facility Management”, per il dipartimento Facility. Il/la tirocinante avrà l’obiettivo di supportare il Facility Manager. In affiancamento al Tutor, avrà modo di partecipare alle attività operative e non, relativamente a progetti nell’ambito di una società sportiva. La risorsa si occuperà di supportare il tutor principalmente nelle seguenti attività: curare da un punto di vista tecnico e documentale i progetti per nuove edificazioni e per interventi di ristrutturazione su immobili esistenti; controllare le procedure nel rispetto degli standard a norma di legge; pianificare e sviluppare piccoli progetti legati alle infrastrutture; supportare nella gestione dei rapporti con l’esterno (fornitori, tecnici, enti).

La seconda è un “Accountant”, sempre per il dipartimento Facility. La figura si occuperà principalmente di contabilità generale, fatturazione ciclo attivo e passivo, adempimenti fiscali, riconciliazioni contabili e bancarie e infine supporto per le chiusure periodiche.

La terza figura è quella del classico commesso nei Roma Store, posizione che la società chiama “Sales Assistent”. Lo scopo del Sales Assistant della As Roma sarà quello di supportare i clienti nell’identificare e acquistare prodotti che desiderano. Lei/lui sarà responsabile dell’accoglienza, consulenza e vendita di prodotti corrispondenti alle esigenze e aspettative dei nostri clienti. Obiettivi primari sono quelli di fornire un servizio clienti di alta classe nonché utilizzare le migliori competenze, puntando ad un miglioramento continuo, per la massimizzazione delle vendite. I commessi cono ricercati nei negozi dell'Aeroporto di Fiumicino, di via del Corso, di piazza Colonna e del centro commerciale Roma Est.