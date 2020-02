L'Atac si è persa un autobus: lo 044 non c'è più. Un'ora di vita rubata

di Pasquale Calzetta *

Linea Atac 044: prima collegava la periferia di Roma Sud con l'ospedale Sant’Eugenio, gli offici del Municipio, i Servizi Sociali e la linea metro Laurentina, ora è stato eliminato.

Con l’entrata in servizio del Filobus, legato anche a tristi e famose vicende giudiziarie, tutto il quadrante della periferia sud di Roma avrebbe dovuto, almeno nelle menti perverse del Campidoglio, migliorare tutto il sistema di collegamento per i cittadini.

I tantissimi pendolari romani che ogni mattina lasciano le borgate per andare in centro per motivi di studio o di lavoro si aspettavano una ottimizzazione della loro vita ed un accorciamento dei tempi di percorrenza.Ma nulla di tutto questo è accaduto, infatti molte linee sono state ridotte, parzialmente modificate o addirittura eliminate e i tempi di percorrenza per i poveri cittadini si sono inesorabilmente allungati.

La nuova organizzazione del trasporto pubblicoì, costringe i poveri utenti a rendere almeno due autobus per fare lo stesso percorso e spendere quindi molto più tempo. Il risultato attenuto con grande determinazione da questa amministrazione, è stato che centinaia di lavoratori, studenti e anziani per svolgere le proprie funzioni oggi devono partire da casa almeno mezz’ora prima. Per non parlare poi del nodo di scambio creato a Fonte Laurentina: nessuna pensilina, senza servizi, i cittadini in attesa del pullman si trovano in una landa desolata.

Questo ha creato una fortissima e diffusa contrarietà, l’Associazione “Sportello del Cittadino” si è fatta interprete di questo disagio lanciando una petizione popolare e raccogliendo in pochi giorni oltre 1000 firme e inviandola ai vertici del Campidoglio, del Municipio e di Roma Mobilità.

Cosa è successo? Assolutamente Nulla. Nessuna risposta, nessun segno di vita e nemmeno la cortesia da parte di questa sorda Amministrazione di ricevere una delegazione dei disgraziati firmatari per ascoltare le loro ragioni.

Insomma il vento è cambiato ma ha peggiorato fortemente le cose e quando una amministrazione non ascolta i propri amministrati vuol dire che il tempo per chi amministra è già scaduto. I cittadini hanno però una certezza: ”Lo 044 sarà rimesso tra poco più di un anno”.

