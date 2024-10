L'autista sviene, bus 016 Atac carambola contro 10 auto poi finisce fuori strada: 7 feriti a Malafede e tanta paura

Lo 016, il bus Atac che collega l'Isola 46 di Casalpalocco con via Monti San Paolo ad Acilia, teatro di un pomeriggio di terrore. Alle 13,15 di martedì l'autista probabilmente a causa di un malore, ha perso i sensi ed è finito fuori strada dopo aver urtato una decina di macchine in sosta.

E' accaduto in via Chessa. Nello scontro almeno 7 passeggeri a bordo del bus hanno riportato alcune contusioni e sono stati soccorsi e portati in diversi ospedali della capitale, fra cui il San Camillo e il Sant’Eugenio, per le cure del caso.

Un malore e l'autista si accascia

Tutto è successo all’improvviso, mentre il bus percorreva via Chessa, all’altezza dell’incrocio con via Michele Gioja, non lontano da via di Acilia e via Cristoforo Colombo. L’autista ha avuto un malore improvviso, ha perso i sensi e si è accasciato sul volante. Il bus ha continuato però la sua corsa senza guida e ha urtato una decina di macchine ferme in sosta. Per fortuna le condizioni dei feriti non sono gravi, anche perché l’autista al momento dell’incidente non guidava a velocità sostenuta. E lo stesso autista è stato soccorso a causa del malore e poi trasportato d’urgenza in ospedale. Atac aprirà una inchiesta.