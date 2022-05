L'erba alta copre le tombe. Il cimitero di Prima porta è una foresta

Il cimitero Flaminio torna di nuovo sul palco degli spettacoli indecenti, sempre in veste di protagonista. Questa volta a sconquassare il cimitero di Roma Nord è l'incuria e il verde selvaggio che ha infestato il cimitero. E sui social scoppia l'indignazione, dopo che la pagina Roma fa schifo ha postato le foto del cimitero.

In molti gridano alla vergogna, altri – come Max – spiegano che nel campo dei bambini è “ancora peggio, è vergognoso, tra croci buttate per terra, erba alta e degrado totale, ed è quello dei bambini che come minimo dovrebbe splendere. Lasciamo stare tanto andrà sempre peggio”. O come Roberta che denuncia il pessimo servizio: “Più di un anno dal decesso per avere la luce perpetua; gli escrementi dei piccioni sono ovunque; l'incuria ed il degrado imperano tranne attorno alle eleganti tombe monumentali. Mi chiedo come l'Ama impieghi i soldi delle nostre bollette”.