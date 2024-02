L'eterna guerra tra Israele e Hamas in un libro: ecco "L'inferno e il diluvio"

L'eterna guerra tra Istraele e Hamas in un libro. È in programma mercoledì 7 febbraio alle ore 17 a Roma, nella Galleria Vittoria, in via Margutta 103, la presentazione del libro “L’inferno e il diluvio. La guerra eterna tra Israele e Hamas secondo un esperto di intelligence, sicurezza e terrorismo” (Incandenza Edizioni) dell’autore Carlo Biffani.

All’evento, a partecipazione gratuita, sarà presente l’autore e, tramite collegamento web, anche il giornalista internazionale del Corriere della Sera, Guido Olimpio.

Dialogo sul terrorismo

L’evento sarà l’occasione per dialogare con un esperto di terrorismo, riflettere sulle specificità militari, tattiche, ideologiche, politiche e religiose del conflitto in Medio Oriente. Tramite il punto di vista di Carlo Biffani il pubblico può essere guidato in aspetti che spesso vengono lasciati a margine del discorso mainstream e rendersi conto di quanto le dinamiche interne tra Israele e Hamas siano lo scenario di qualcosa di più grande, arrivando a modificare la geopolitica mondiale.

Chi è Carlo Biffani

Carlo Biffani è fondatore e direttore generale di Security Consulting Group, a livello nazionale ed internazionale si impegna in attività di Risk Assessement e Risk mitigation per conto di aziende ed enti. Tra le sue varie e molteplici collaborazioni spicca quella con il Comitato Parlamentare per i Servizi di Sicurezza.