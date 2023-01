L'ex virologo cerca casa. Crisanti: “Cerco 60 mq vista Pantheon, a 1000 euro”

"Cerco un appartamento in zona Pantheon, in pieno centro, di due stanze, bagno, 50 o 60 metri quadri a un prezzo basso. Quando sono a Roma dormo ancora in hotel e infatti ora sto cercando una casa. Quanto voglio spendere? Pochissimo, intorno ai 1000 euro”. Così il virologo Andrea Crisanti, ora senatore del Partito Democratico ai microfoni di “Un giorno da Pecora”, il programma di radiofonico di Rai Radio 1.

A Crisanti è stato fatto notare che il budget che da lui proposto non è sufficiente per trovare un tale appartamento in quella zona di Roma. Lui non ha fatto discorsi e ha risposto: “Infatti so di colleghi del P che vanno in un convento di monache, sempre in quella zona, e pagano circa 60 euro. Quasi tutto il Pd sta da loro, ci vanno molti colleghi”.