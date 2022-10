L'Halloween a Cinecittà World è una festa tra terrore, risate e divertimento

Cinecittà World si prepara per Halloween con weekend all'insegna della paura e del divertimento: ce n'è per tutti i gusti e le età. E arriva l'apertura esclusiva dell'Ostello maledetto tra zombie e fantasmi.

L'Halloween più lungo d'Italia va in scena a Cinecittà World, con 3 giorni, da sabato 29 a lunedì 31 ottobre, di spettacoli, attrazioni, musica ed esperienze rivolte a tutte le età. Si parte dalle 11 del mattino e si arriva fino a tarda notte nel Parco della Capitale, con 13 attrazioni “da paura”, spettacoli dal vivo, concerti, dj set e cene a tema horror. E lunedì' 31 ottobre, appuntamento con Max Angioni nel Teatro 1. "Halloween è ormai diventato la festa simbolo in cui divertirsi, sentirsi liberi di osare e sfidare le proprie paure –commenta l'amministratore delegato Stefano Cigarini - a Cinecittà World si festeggia l’Halloween più lungo d’Italia”.

Il lungo weekend da brividi

Per gli amanti del terrore, ecco Clownstrofobia, il circo della paura, e la Horror House, che ospita i set dei più celebri film dell'orrore, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13,fino all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. La paura continua al Manikomio e sulla montagna russa ispirata al più temuto girone dell'inferno Dantesco. La festa prosegue poi per gli appassionato del grande schermo, dove il Cine Halloween darà il benvenuto ad adulti e bambini con l’Halloween Show, tra zombie, vampiri, streghe e fantasmii nella Main Street vestita a festa, tra covoni di fieno, ragnatele e zucche stregate. Inizia da qui il viaggio tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale che porta gli ospiti a vivere le atmosfere spettrali con la spaventosa Zombie Walk e con i protagonisti dei più famosi film horror della storia sul palco del Teatro1 con il musical Gangs of Halloween. Toni piccanti per gli adulti poi nel sottomarino U-571 Erotika, infestato da sexy vampiri e marinarette, mentre c'è grande attesa per la prima apertura dell'Ostello maledetto, dove ancora una volta gli ospiti se la dovranno vedere con zombie e fantasmi che infestano la struttura.

Lo spettacolo di Max Angioni e i concerti del lunedì

Grandi appuntamenti per la serata conclusiva della tre giorni di Halloween a Cinecittà World, con lo spettacolo, previsto per le 18 di lunedì 31 ottobre, di Max Angioni. Il personaggio reso celebre da Zelig, Italia’s Got Talent, Lol 2 e Le Iene si esibisce nel suo live show tutto da ridere a ingresso libero per tutti i visitatori del Parco, nel Teatro1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv. Musica, canti e balli, a Cinecittà World non mancherà niente: sono previsti sempre per la serata di lunedì 31 ottobre i concerti che vedranno salire sul palco nomi come Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza, artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix e Jhonny Brama.

L'Halloween per i più piccoli: tra trucchi e dolcetto o scherzetto

Nel Baby Halloween i bambini potranno scattare una foto con Oggy Oggy, il gattino blu della famosa serie TV pronto a giocare a ‘Dolcetto o Scherzetto?’, accompagnato dai personaggi delle favole nascosti nel Bosco Stregato. Per i più piccoli è previsto anche il live show tutto da ridere “Trucchi Da Paura”, dedicato agli effetti speciali del cinema horror. I bimbi non si dovranno preoccupare se arriveranno al parco senza trucco, perchè ci penserà il Truccabimbi Mostruoso, a disposizione dei piccoli visitatori.

Una giornata nell'antica Roma

Gratuito per coloro che arriveranno tra le 11 e le 12, previo accredito dal sito https://www.romaworld.com/it/vendita/accrediti-30-ottobre, il 30 ottobre sarà possibile accedere al Parco a tema dell'Antica Roma “Roma World”, per vivere una giornata da antichi romani nell'ultima domenica di apertura.

