L'iniziativa della Conad: mille alberi per il clima piantati a Casal Monastero

La Conad ha avviato la piantumazione di 1000 alberi per l'ambiente nel quartiere di Casal Monastero. La piantumazione è cominciata l'8 novembre e vi hanno partecipato i dipendenti della Conad insieme agli operatori di Rete Clima.

L'iniziativa si inserisce nella campagna "Forestiamo l'Italia", nell'ambito delle celebrazioni per i sessant'anni dalla fondazione di Conad.

All'iniziativa hanno partecipato le cooperative Pac2000a Conad e Conad Nord Ovest e l'associazione non profit Roma Clima. Gli alberi sono stati piantati nel quartiere di Casal Monastero, nella periferia nord est di Roma. Sono stati piantati farnie, cerri, carpini, aceri, frassini, prugnoli e alcuni arbusti di ginestre.

"Essere una grande azienda - ha detto Massimo Ladisa, direttore dell'Area Lazio di Pac2000 Conad - significa agire come impresa per lcomunità, tutelando l’ambiente e creando valore per i territori.Un legame che si esprime attraverso azioni concrete e iniziative virtuose come quella di oggi, con cui vogliamo contribuire al miglioramento, presente e futuro, dei territori e delle Comunità che ci ospitano".

"Aiutare concretamente le realtà locali, è da sempre obiettivo primario per noi di Conad - ha aggiunto Ivano Iacomelli, direttore di Conad Nord Ovest - occorre partire dai piccoli gesti di ciascuno per arrivare ad ottenere un beneficio collettivo"

"Per noi è motivo di orgoglio aver accompagnato Conad in questa attività - ha aggiunto Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima - che rappresenta un altro importante passo di quel 'Giro d’Italia forestale' che nei prossimi mesi ci vedrà continuare a lavorare a stretto contatto con le Cooperative di Conad su tutto il territorio nazionale”

L'iniziativa "Forestiamo insieme l'Italia" è patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole e prevede la piantumazione di 20000 alberi, 1000 per Regione.