L'insostenibile leggerezza del crimine a Roma: i racconti sono best sellers

Dal delitto Pasolini al mostro del Circeo, dal rapimento Grazioli al clan dei Marsigliesi fino alla parabola di omicidi e trame della Banda della Magliana: il libro di Francesco Sala racconta gli ultimi quarant'anni della “Capitale Criminale”.

Tutti i misteri e i crimini di Roma degli ultimi quarant’anni nel racconto dell’attore e regista Francesco Sala che, dopo aver conquistato l’etere con l’omonimo podcast, raggiunge le librerie italiane. "Capitale criminale. Gialli e misteri della città eterna", Collana L'Erudita, Edizioni Giulio Perrone Editore, racconta i principali fatti di sangue della Capitale degli ultimi decenni: il delitto Pasolini, il mostro del Circeo, il rapimento Grazioli, il clan dei Marsigliesi e la nascita, ascesa e declino della Banda della Magliana. La presentazione sabato 22 ottobre alle 18 presso il Teatro di Villa Lazzaroni.

Dal podcast alle librerie: il crimine sconvolge e incanta

Trame di potere che si intrecciano a disegni di malavita, gialli risolti e irrisolti, fatti inspiegabili o radicati nell’odio ideologico, storie che si intrecciano con la storia e con la società che la vive e subisce. Il libro sarà presentato sabato 22 ottobre alle 18 presso il Teatro di Villa Lazzaroni a Roma e assieme a Francesco Sala, interverranno anche Antonio Del Greco, scrittore, direttore operativo della Italpol e già dirigente della Omicidi di Roma, Antonella Colonna Vilasi, responsabile dell'Università Centro Studi sull’Intelligence – UNI, Antonio De Bonis, per trent’anni al servizio del Ros dei carabinieri, occupandosi di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso nazionale e internazionale. Modera Gabriele Ziantoni, direttore artistico della radio New Sound Level fm.90,00. Il podcast Capitale Criminale ha debuttato in etere il 1° novembre 2021, durante la ricorrenza del delitto Pasolini, e registra ad oggi più di 40mila download sulle principali piattaforme podcast.

