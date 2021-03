L'Ippodromo delle Capannelle festeggia i record con un nuovo week end di corse

Sabato 20 marzo - Trotto

Il sabato di trotto alle Capannelle propone un convegno con diversi punti interessanti. Il “centrale” è affidato a un handicap sul doppio km nel quale Zucchero Roc dopo il convincente debutto con i nuovi colori e il nuovo training proverà a confermarsi in uno schema non proprio facile, ma la forma evidenziata lascia davvero ben sperare. Gli avversari più insidiosi sono a venti metri e rispondono ai nomi di Vittoriano Ans e Voyager Grif. Le basi di pronostico della giornata potrebbero venire dalla 1^ corsa, quella riservata ai gentlemen con Filippo Monti e A Wonder Bi sicuramente in grado di far bene; dalla 6^, forse la più solida, grazie a Brivio D’Elite, reduce da una prestazione molto convincente proprio sull’anello capitolino; e dalla 7^ corsa dove stuzzica la trasferta romana di Billy Pan anche lui confortato dalla buona posizione di avvio. A completare il programma un’equilibrata prova per i quattro anni alla seconda corsa che veramente propone diverse possibili soluzioni con Craken, forse l’idea più stuzzicante almeno per un piazzamento, e un miglio per anziani di categoria F (quarta corsa) con Ulalia nel ruolo di possibile lepre. Il tandem Ehlert Di Nardo potrebbe far bene anche con Cara Cha Petit alla quarta.

Domenica 21 marzo - Galoppo

Ecco la prima grande domenica dell’anno alle Capannelle: due listed, un'interessante condizionata sui 2000 per i tre anni che sperano anche nel Derby, due maiden e una perizia. Una grande giornata certificata dall’utilizzo della pista grande per ben cinque volte, la sesta corsa invece si svolgerà sulla preziosa pista all weather. Dopo un 2020 caratterizzato dalla pandemia che ha modificato sostanzialmente la programmazione dei principali appuntamenti, quest'anno pian piano tutte le corse stanno tornando alla loro programmazione abituale. Come ad esempio il Natale di Roma, prima listed di giornata, addirittura disputato a settembre nella scorsa annata. Si tratta di uno scontro tradizionale sul miglio per anziani che iniziano la loro avventura annuale, traguardo significativo ma anche trampolino di lancio verso traguardi ancora più selettivi come ad esempio il Presidente della Repubblica a Roma sui 1800, oppure il Vittadini milanese sempre sul miglio. Uno sguardo al recente passato ci permette di segnalare in Frozen Juke l’ultimo vincitore lo scorso settembre, ma scorrendo l’albo d’oro ecco anche nomi che sono nel cuore degli appassionati come Wait Forever, Time To Choose, Greg Pass, Karpersky due volte come Regarde Moi, e prima ancora Miles Gloriosus. Campioni che in seguito hanno avuto modo di primeggiare o distinguersi in pattern race. Tra i cavalli che proveranno ad aggiungere il proprio nome all’albo d’oro della corsa di sicuro l’ultimo trionfatore Frozen Juke, intenzionato a fare il bis ma dovrà difendersi da un gruppo di rivali eccezionali come Fulminix oppure Out of Time, ma anche abituali frequentatori e listed winner come Badram, Attimo Fuggente, Cacciante e Pensiero D’Amore. Splendida edizione.