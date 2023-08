L'Italy food porn arriva a Viterbo: truck da pazzi in un'orgia di cibo

La nuova manifestazione musicale che arricchirà e prolungherà le festività di Santa Rosa, e unirà intrattenimento, buon cibo, spettacoli di musica dal vivo con artisti famosi e DjSet. Il 2, 3 e 4 settembre, nella splendida cornice di Valle Faul, verrà allestito anche un villaggio di truck food a cura di Italy Food Porn, azienda verticalizzata nel food, leader nell’Influencer marketing.

Lavoro di squadra

Nato dal forte lavoro di squadra tra le più importanti realtà viterbesi nel settore dell’intrattenimento e degli eventi, il Viterbo Future Festival pensa al futuro della città e lo fa concretizzando una vera e propria kermesse di attività di alto livello con artisti importanti come gli Zero Assoluto, Mark Lanzetta, Noyz Narcos e LoveGang126. Tra gli obiettivi c’è in primis quello di valorizzare il territorio e trasformarlo in un vero e proprio punto di riferimento musicale per tutte le generazioni. Ma anche dare voce agli artisti locali e offrire alla città un connubio di arte, cultura, buon cibo e intrattenimento a 360 gradi, grazie al coinvolgimento di altre grandi realtà, come Italy Food Porn. L’azienda di social media marketing, specializzata nel food italiano è capillarizzata su scala nazionale grazie ad una fitta rete di influencer molto conosciuti e pagine che vantano innumerevoli follower.

Villaggio food

All’interno del Viaggio di truck food non mancheranno specialità tipiche del territorio laziale, ma anche prodotti provenienti da ogni regione d’Italia. Tra le proposte di punta di Le Zingare Food Truck c’è la Zingara Ischitana, un crostone tipico dell’isola rivisitato con diverse farciture; Apetta Barrique propone hamburger di carne bovina locale; Lo Stravizio, offre specialità ittiche in chiave gourmet. Il loro cavallo di battaglia è il Polpotto, un bun artigianale con polpo alla piastra, burrata e friarielli. Truck si gira sarà presente con i suoi panini farciti ispirati ai grandi classici della cinematografia, come il Jurassic Pork, il burger vegano Jumanji, L’esorcista, il Gladiatore o il Pulp Fiction. Ci saranno le pizze di Pizzeria La Storia di Michele Friello, vincitore del Pizza World Cup 2022. Infine, il team di Italy Food Porn avrà uno stand dedicato in cui sarà possibile gustare i panini di Il Forno Soc Artigiana Panettieri snc di Viterbo, farciti con la Porchetta D’Alterio, azienda tra le più rinomate e apprezzate del settore, iscritta dal 2019 nel Registro delle eccellenze italiane.

Gli organizzatori

“E’ sicuramente una grande soddisfazione rendersi conto di poter contribuire attivamente all’organizzazione di eventi del genere. In ogni manifestazione di questa entità ci dovrebbe essere una food court in parallelo”, ha commentato Matteo Di Cola imprenditore digitale e co-fondatore di Italy Food Porn. “In passato abbiamo già organizzato eventi, ma mai con una così grande concentrazione di persone, in così poco tempo. Quest’anno ci siamo inseriti a gamba tesa negli eventi di aprile 2022. In poco più di un anno ci siamo presi grandi soddisfazioni ed abbiamo intenzione di crescere in questo ramo. Riteniamo, infatti, che gli eventi siano il passato, il presente ed il futuro del cibo e della convivialità”, ha concluso Di Cola.

L'inaugurazione

L’inaugurazione del Viterbo Future Festival avverrà sabato 2 settembre alle ore 19:00, dopo il corteo storico e la processione religiosa con la reliquia del Cuore di Santa Rosa. Dal 2 al 4 settembre, l’evento accoglierà turisti e abitanti di tutte le età nella splendida cornice di Valle Faul, sotto lo sguardo attento di Palazzo Papale, con: