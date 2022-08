ll jazz italiano in solidarietà dopo il sisma: concerti ad Accumuli e Amatrice

Il jazz italiano torna a suonare ad Accumuli e ad Amatrice. Il Fara Music Festival chiude la sua edizione nei territori colpiti dal sisma del 2016.

Si chiama “Il Jazz Italiano per le terre del sisma – Cammino Solidale ” il programma che prevede 4 concerti in due giorni – dal 1 al 2 settembre – e percorsi di trekking.

Il programma

Nato nel 2019, “Il Jazz Italiano per le terre del sisma – Cammino Solidale ” è un viaggio che attraversa i principali territori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e passa per i Parchi nazionali dei Monti Sibilini, del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Saranno 7 i giorni di cammino per un totale di 200km a piedi, tra concerti, scoperta delle tradizioni e della storia dei luoghi, prodotti tipici e paesaggi.

I concerti

Il primo settembre, aprirà ad Accumoli, nell'area picnic presso la Madonna delle Coste, il Salvatore Russo Gipsy Jazz Duo alle ore 13,00, e continuerà la musica alla Frazione Illica, con il Mauro Mussoni Trio. Il giorno seguente sarà il turno di Amatrice, dove dalle 16,30 si esibirà il trio di Max Giglio all'Auditorium della Laga, seguito dall'Andrea Cappi Multibox alle 21,00 presso il Villaggio lo Scoiattolo.

Grande entusiasmo nelle comunità locali

“Un progetto che genera grande entusiasmo – si legge nel comunciato - e lascia ricordi ed esperienze uniche: scoprire borghi e paesi duramente colpiti dal terremoto, apprezzare la forza delle comunità che resistono, la storia e la cultura dei luoghi, conoscere le tradizioni, le tipicità, il valore paesaggistico e naturalistico, accompagnati dalla musica. Una grande carovana alla scoperta dei luoghi più belli del centro Italia, - conclude - che esprime la solidarietà verso le popolazioni colpite dal sisma, sostenendo le micro-economie locali e mantenendo alta l’attenzione sulle comunità.”

L'evento, che prevederà l'ingresso gratuito, è organizzato da Associazione Jazz all’Aquila, Associazione I-Jazz, Musicando Jazz, Fara Music in collaborazione con il Comune di Camerino, Comune di Fiastra, Comune di Ussita, Comune di Norcia, Comune di Amatrice, Comune dell’Aquila, UNICAM – Università di Camerino, CONTRAM, Active Tourism, con il sostegno del Ministero della Cultura, SIAE, NuovoIMAIE e il supporto della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano.