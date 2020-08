“L'omosessualità è colpa dei vaccini”: frase choc del consigliere in Aula

Roma

“L'omosessualità è colpa dei vaccini. Lo dicono i biologi”. È bufera su Massimiliano Quaresima, consigliere ex M5S ora al gruppo Misto nel Municipio XII di Roma, per le sue dichiarazioni di mercoledì durante la discussione di una mozione a contrasto dell'omofobia. "Ho parlato con molti biologi, c'è un incremento esponenziale dell'omosessualità a partire anche da persone giovani, quasi da bambini, da adolescenti, e questo è stato spiegato da questi biologici che potrebbe essere legato anche alla vaccinazione", ha detto Quaresima durante la discussione in streaming in Consiglio Municipale. "Ci sono delle cellule di feti abortiti femminili nei vaccini - ha aggiunto - che modificano le informazioni, entrano poi nel corpo di questi bambini che così si trasformano". A questo punto qualche consigliere è intervenuto stigmatizzando le parole appena ascoltate, qualcuno ha detto: "Speriamo di non essere in streaming". Dopo un attimo di sospensione il consigliere del gruppo Misto, già noto per altre uscite che hanno suscitato polemiche, ha ripreso il suo intervento: "Le lobby Lgbt stanno distruggendo la famiglia". Il capogruppo Pd Elio Tomassetti e la capogruppo della Lista Civica Giachetti Alessia Salmoni hanno chiesto una riunione immediata dell'ufficio di presidenza per valutare la possibile sospensione del consigliere Quaresima dai lavori d'aula. "Vergognoso l'atteggiamento del presidente del Consiglio municipale dei 5 Stelle che si è preoccupato soltanto di far terminare l'intervento senza alcuna interruzione. Sembra di stare nel Medioevo e invece questo è quello che accade nel Municipio a guida 5 stelle", denuncia Tommasetti. La minisindaca Silvia Crescimanno, del M5S, si dissocia dalla frase di Quaresima e scrive su Facebook: "Il gruppo consiliare di maggioranza del Movimento 5 Stelle, unitamente alla presidente e alla giunta, prende totalmente le distanze dalle dichiarazioni omofobe espresse del consigliere del gruppo misto Massimiliano Quaresima".