L’Ordine di San Giovanni OSJ dona 2 ventilatori all’Ospedale di Saranda

I Cavalieri del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta hanno donato due ventilatori sub-intensivi con kit all'Ospedale locale, sostenendo cosi' la lotta contro le malattie e offrendo un supporto vitale alla comunita'.

Questi ventilatori sono destinati alla terapia intensiva e sub-intensiva, rappresentando una risorsa cruciale per trattare i pazienti che richiedono cure avanzate e specifiche.

La donazione

La donazione e' stata accolta con gratitudine e apprezzamento da parte delle autorita' locali e del personale ospedaliero, che hanno accolto il gesto come un'opportunita' per migliorare le cure mediche offerte alla comunita'. La consegna dei ventilatori e' stata eseguita con solennita' e rispetto, presenziata dal ministro della Sanita' dell'Ordine di San Giovanni in Gerusalemme - Cavalieri di Malta OSJ, Don Roberto Schiavone di Favignana, e dal ministro delle Pari Opportunita' dell'Ordine di San Giovanni in Gerusalemme - Cavalieri di Malta OSJ, Cavaliere Fabrizio Saliola. Accompagnati dal sindaco di Saranda, il Direttore Sanitario dell'Ospedale e il Prefetto locale hanno testimoniato l'importanza di tali donazioni nella promozione della salute e del benessere delle persone. Questa non e' solo una donazione materiale, ma un segno tangibile di solidarieta' umana e di impegno verso il prossimo.

I valori dell'Ordine

E' un riflesso dei valori intrinseci dell'Ordine, che continua a camminare nel sentiero dell'assistenza cristiana, portando speranza e conforto dove c'e' bisogno. L'ospedale di Saranda ora e' piu' equipaggiato per affrontare sfide mediche critiche, grazie alla generosita' e al sostegno dei Cavalieri del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta. Questo gesto rimarra' inciso nei cuori della comunita' locale, testimoniando il potere della compassione e della solidarieta' nel creare un mondo migliore per tutti.