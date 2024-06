La Banca Etica compie 25 anni: il compleanno della filiale al Monk di Roma

Buon compleanno Banca Etica. Nel 1999 apriva il primo sportello della prima e finora unica banca italiana dedita esclusivamente alla finanza etica.

Da 25 anni Banca Etica cresce nei numeri e nei propri obiettivi, e lavora – attraverso l’uso responsabile del denaro e dei prodotti finanziari – per la pace, l’ambiente, l’inclusione e la giustizia sociale, insieme alle persone e alle organizzazioni socie e clienti, e a tutte le realtà del Gruppo Banca Etica, in Italia e in Spagna. Per sugellare questo legame con Rona domenica 9 giugno ci sarà un party al Monk.

La filiale di Via Parigi 17

In 25 anni di attività Banca Etica è cresciuta, e si è resa sempre più capace di relazionarsi col territorio, di sostenere i bisogni finanziari e di credito delle persone, delle famiglie, delle organizzazioni e delle imprese sociali che desiderano contribuire alla costruzione di un mondo migliore anche attraverso la scelta di un partner finanziario etico.

Il radicamento

Il radicamento di Banca Etica nella comunità e nell’economia locale si è così sviluppato sia grazie a oltre 3.000 persone socie e clienti, e tramite l’impegno dei Gruppi di iniziativa territoriale, in un'area dove registra 298 milioni di euro di raccolta e 56,7 milioni di euro di impieghi.

La festa

A partire dalle 18 ad accogliere le persone ospiti e partecipanti, ci saranno banchetti a cura delle persone e organizzazioni socie di Banca Etica. La conferenza-spettacolo avrà inizio alle 19.00. Durante l’evento, che vede la conduzione degli artisti Fabio Saccomani e Lorenzo Sansoni, saliranno sul palco a raccontare la loro storia in Banca Etica:

La Cooperativa Sociale il Trattore

Pangea Niente Troppo – Commercio equo e solidale

La famiglia Marchetti, una vita da soci di Banca Etica!

La scaletta

L’evento proseguirà con lo spettacolo Grandi Numeri, di Lorenzo Maragoni. A fine spettacolo apericena con selezioni in vinile a cura di MonTrò.

La partecipazione è gratuita dopo essersi iscritti: https://www.bancaetica.it/buon-compleanno-banca-etica-a-roma/