La Banda dei Vigili di Roma resta senza sede: sfrattati i pizzardoni musicali

La musica è finita, i Vigili se ne vanno. Sfrattata la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale dalla sede destinata alle prove musicali. A darne notizia sono i Cinque Stelle in Campidoglio.

"Durante la Commissione Patrimonio da noi richiesta per capire le ragioni dello 'sfratto' della banda della Polizia Locale dalla sede di via Parco del Celio è emerso un quadro ben più grave e sconcertante di quello che si pensasse.In sostanza, tanto l'assessorato alla Cultura quanto la Sovrintendenza hanno candidamente ammesso di aver intrapreso le procedure di 'sfratto' della banda e di aver iniziato ad adoperarsi per appropriarsi della sala prove.Si tratta di una grossolano scivolone che offende la dignità dei lavoratori e che certifica il menefreghismo di chi governa la città rispetto a un'istituzione storico-culturale che meriterebbe ben altro rispetto e attenzione". Dichiarano, in una nota, l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi e il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

"Si faccia chiarezza"

"Alla luce di ciò, chiediamo che si faccia immediatamente chiarezza sulla vicenda e si chieda scusa ai lavoratori. Soprattutto, pretendiamo che si chiarisca, in brevissimo tempo, il destino che attende la banda. A nostro avviso esistono le condizioni per mantenere la sala prove in via Parco del Celio. Se invece l'Amministrazione Gualtieri dovesse perseverare in questa inopinata scelta, si dovrebbe quantomeno avere la decenza di assicurare ai musicisti della banda le condizioni per poter lavorare in maniera dignitosa", tagliano corto i due consiglieri grillini.