La battaglia contro la violenza sulle donne sale sul palco dell'Off Theatre

Il monologo di Milena Mancini in “Sposerò Biagio Antonacci” porta sul palco dell'Off Theatre la battaglia contro la violenza di genere.

Con la regia di Vinicio Marchioni e le musiche di Biagio Antonacci stesso, va in scena all'Off Theatre dall'8 al 13 novembre lo spettacolo “Sposerò Biagio Antonacci”, un monologo di Milena Mancini che raccontando la storia di Anna, una donna la cui vita è stata spezzata dalla violenza subita dal compagno, tra affetti perduti e sogni infranti, è una vera e propria denuncia al fenomeno della violenza sulle donne. Anna, nel dramma delle violenze domestiche subite e un senso di colpa da cui sfuggire in seguito a quattro aborti spontanei, ha come unico rifugio per tornare a rivere la musica di Biagio Antonacci ed è il cantante stesso a curare la colonna sonora dello spettacolo che andrà in scena all'Off Theatre.