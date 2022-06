La battaglia tra francesi e garibaldini rivive a Roma: lo spettacolo teatrale

L’epica battaglia tra francesi e garibaldini riprende vita. Le Visite Guidate Teatralizzate inaugurano “La Repubblica Romana: Mazzini e Garibaldi prima che fossero 1000”, un viaggio per omaggiare la giornata contro la tortura.

Il 26 giugno ricorre infatti la Giornata internazionale per le vittime della tortura (intesa in ogni sua forma) e l’agenzia I Viaggi di Adriano ha deciso di sottolineare il proprio impegno verso i più deboli con l’inaugurazione di una nuova Visita Guidata Teatralizzata, creata dalla fervida mente dell'autore e regista Luca Basile che con la compagnia Fenix 1530 e le guide de I Viaggi di Adriano mette in scena.

“La Repubblica Romana: Mazzini e Garibaldi prima che fossero 1000” omaggia i ragazzi che combatterono valorosamente i francesi nel 1849. Molti perirono, alcuni furono probabilmente torturati o presi prigionieri ma quelle conquiste sono ora nella nostra Costituzione già dal suo articolo 1: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. A questi eroi è dedicata la nuova visita guidata teatralizzata che intende riportare i visitatori a vivere quella battaglia con gli attori in costume ed una guida, pronti ad un tuffo nel passato tra speranze, conquiste e sofferenze.

Il teatro dell’iniziativa sarà il Gianicolo, scenario al quale si arriverà attraverso un percorso con partenza da Largo 3 giugno 1849 con ingresso da Villa Pamphilj in diversi orari: 19.00, 19.45, 20.30, 21.00 per un viaggio alla scoperta di uno spaccato del nostro Risorgimento avvincente che in pochi conoscono, frutto di svariate ricerche e studi.

Info e prenotazioni 3343006636 o www.iviaggidiadriano.it