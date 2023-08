La birra fa gol: all'Olimpico degustazioni al top. A Roma “ConTeSto Birra”

Degustazioni, consulenza personalizzata e formazione per esplorare a 360 gradi il mondo della bevanda simbolo della socialità e dello stare insieme: lunedì 11 settembre, dalle 12.00 alle 21.00, allo Stadio Olimpico di Roma arriva “ConTeSto Birra”, il grande evento per gli operatori del settore che Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., dedica all’universo brassicolo.

Grandi marchi

Dalle referenze dei brand del Gruppo Heineken (come, solo per citarne alcuni, Affligem, Amstel, Birra Moretti, Foster’s, Ichnusa, Lagunitas, Messina), del birrificio brianzolo Hibu e dell’umbro San Biagio, alle tedesche di Paulaner e Riegele, le londinesi di Beavertown e le belghe di Silly, fino a Chouffe, Gouden, Guinness, Harp e Kilkenny: la formazione schierata in campo è d’eccezione. Nell’area Hospitality della Tribuna Monte Mario, infatti, i professionisti del fuoricasa potranno degustare ben 96 birre alla spina e oltre100 tipologie di birre in bottiglia, con un focus (e un corner) speciale dedicato alle Lager Plus, referenze premium e con una particolarità che le rende uniche e le fa apprezzare da chi cerca differenziazione. Come Ambra Limpida, ultima arrivata in casa Ichnusa, che unisce l’aroma e la ricchezza del mondo delle birre più strutturate, mantenendo però un gusto estremamente accessibile; Ichnusa Non Filtrata, lager corposa, fatta con puro malto d’orzo, che presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione; Birra Messina Cristalli di Sale, lager non filtrata dal gusto morbido, fine ed equilibrato, grazie ai cristalli di sale di Sicilia selezionati nella sua speciale ricetta; la Filtrata a Freddo di Birra Moretti, dove il processo di filtrazione a freddo, che avviene a temperature più basse rispetto allo standard, contribuisce a donare l’aspetto cristallino che la contraddistingue; o, ancora, Heineken® Silver, lager premium prodotta a -1°C e dal retrogusto meno amaro.

Un'occasione da non perdere

ConTeSto Birra sarà quindi un’occasione per scoprire numerose delle referenze che compongono il vasto e variegato portfolio di Partesa, pensato appositamente per rispondere alle esigenze dei diversi locali in ogni occasione e momento di consumo. Ed anche un’opportunità per farsi guidare dagli esperti Partesa, che affiancano i professionisti del fuori casa in ogni aspetto della loro attività, offrendo consulenza personalizzata per selezionare le giuste referenze, per valorizzare al meglio il prodotto, dallo storytelling al servizio, e per consolidare ed espandere il proprio business.

Consulenze e studi

Non mancheranno poi momenti di approfondimento: la sala Hall of Fame ospiterà tre masterclass di Università della Birra, l’innovativo hub di formazione professionale promosso da Heineken Italia per generare cultura, implementare valore e creare nuove opportunità di business per la filiera attraverso la divulgazione di know-how e la costruzione di solide competenze professionali. A dare il fischio d’inizio, Matteo Telaro, docente di Università della Birra, che dalle 14.00 alle 15.00, spiegherà “Come guadagnare di più dal mio locale”, aiutando i partecipanti a capire come ridurre i costi nascosti, far emergere quelli deducibili e aumentare lo scontrino medio, fornendo inoltre tre idee per generare maggiore traffico spendente nel locale. La palla passa quindi a Luca Parigi, docente di Università della Birra, che dalle 15.30 alle 16.30 curerà la masterclass “Le Lager Plus: storia, successi e opportunità” che, dopo una panoramica sul prodotto, la storia e la diffusione in Italia (dal “Morettone” alle lager internazionali alle plus), spiegherà i motivi del loro successo, tra profilo organolettico, trend di consumo, immagine, packaging e servizio, e offrirà suggerimenti su storytelling, consumo e abbinamenti. A chiudere gli incontri, dalle 17.00 alle 18.00, torna Telaro che spiegherà come rendere più attraente il proprio locale, trovare personale e coinvolgerlo, offrendo suggerimenti concreti da applicare da subito, nella masterclass “5 modi di attirare e trattenere i collaboratori”.

Il patron

«Siamo davvero entusiasti di tornare in presenza con un grande evento dedicato al mondo della birra, e di farlo in una location iconica come lo Stadio Olimpico di Roma, che ben rappresenta quella voglia di stare in compagnia di cui questa bevanda ha saputo farsi simbolo. ConTeSto Birra sarà un’imperdibile occasione per tutti i professionisti Ho.Re.Ca. per degustare decine di referenze dall’Italia e dal mondo e per usufruire della consulenza personalizzata dei nostri esperti e della formazione d’eccellenza di Università della Birra, esplorando le produzioni, gli aspetti tecnici di servizio e quelli più strategici legati al business del fuoricasa. Sarà dunque un’immersione a 360 gradi nell’universo brassicolo, cruciale per il settore in Italia: come rileva l’Osservatorio Birra di Fondazione Birra Moretti, infatti, la birra è la bevanda di qualità più richiesta nel fuoricasa italiano. Per gli addetti ai lavori, in 4 locali su 10 questa bevanda incide oggi tra il 10% e il 15% sul business, e nei prossimi 5 anni questa percentuale è destinata a crescere fino al 20-25%, con punte del 50%» commenta Massimo Reggiani, Amministratore Delegato di Partesa.