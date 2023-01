La Caritas cerca nuovi volontari: aperte le iscrizioni al corso di formazione

Caritas: cercasi nuovi volontari. L'associazione ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione per diventare volontari e per conoscere le tematiche sociali della città di Roma. Il corso si articolerà in diversi moduli d'apprendimento.

Chi parteciperà non diventerà sicuramente volontario, ma potrà anche semplicemente entrare in contatto con la realtà del volontariato a Roma. Chi invece vorrà servire come volontario, potrà cominciare a operare in una delle 52 opere-segno promosse all'interno della Diocesi di Roma.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio. Il corso consiste in 8 incontri, a orari diversi, tra il 13 febbraio fino al 19 marzo. Le lezioni si terranno è la sede della Cittadella della Carità, lungo la via Casilina.