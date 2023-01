La Carovana della Pace: il 29 gennaio torna il corteo di Azione Cattolica

Domenica 29 gennaio torna la Carovana della Pace, il corteo organizzato ogni anno da Azione Cattolica a conclusione del Mese della Pace. L'iniziativa quest'anno prenderà il nome di “Allenati alla pace” e porterà i partecipanti a pregare in piazza San Pietro, ascoltando l'Angelus, accolti dal Cardinale De Donatis.

“Da oltre 40 anni - spiega la responsabile diocesana di Azione Cattolica Marilena Pintagro - nel Mese della Pace i ragazzi si impegnano in prima persona per essere testimoni contro ogni tipo di violenza e sopraffazione, dalle liti fra i singoli ai conflitti fra le nazioni, gridando letteralmente alla città il loro desiderio di Pace: un desiderio che è diventato particolarmente urgente e attuale nell’ultimo anno”.

L'iniziativa

I ragazzi partecipanti, insieme ai loro genitori, educatori e coetanei, si incontreranno alle 10 a Castel Sant'Angelo dove ci sarà il momento iniziale. Poi il corteo percorrerà via della Conciliazione raggiungendo piazza San Pietro, dove alle 12 ascolteranno l'Angelus di Papa Francesco. Nella piazza avranno un settore dedicato, dove pregheranno insieme al Cardinal De Donatis. Dopo l'Angelus, la Carovana si sposterà nella chiesa di San Gregorio VII per il pranzo. Nel pomeriggio dopo alcuni giochi e attività a tema, ci sarà la messa officiata da don Alfredo Tedesco, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile e assistente ecclesiastico dell’Acr diocesana.