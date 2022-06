La Casa del Jazz ospita il sound dei Latin Mood: il concerto

Un ritorno in grande stile. Fabrizio Bosso e Javier Girotto finalmente in concerto con i loro Latin Mood. Venerdì 24 giugno la Casa del Jazz ospita il nuovo repertorio della band latin jazz, dopo alcuni anni di stop.

Il sound dei Latin Mood, unico nel suo genere, nasce dall’incontro tra musicisti di estrazione musicale diversa, ma con in comune il jazz. Un nuovo repertorio pieno di creatività, anche grazie alle composizioni e alle improvvisazioni dei singoli elementi del gruppo, a rappresentare ancora una volta l’eccezionalità di questo combo. Javier Girotto al sax e Fabrizio Bosso alla tromba, insieme a Natalio Mangalavite al piano e sax, Luca Bulgarelli al basso elettrico, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni, insieme nuovamente sul palco per produrre nuova musica in quel linguaggio infinitamente variegato che è il Latin Jazz.

Latin Mood propongono un innovativo repertorio che abbraccia il jazz e il mondo latino, una varietà di brani originali provenienti anche dai confini più lontani del Sudamerica. Compaiono, quindi, non solo alcuni brani storici del gruppo, tratti dai due album Sol (2008) e Vamos (2011), ma anche ritmiche uruguaiane e peruviane, generi come lo joropo venezuelano e il frevo brasiliano o il mambo.