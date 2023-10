La Coppa del Mondo di Triathlon arriva a Roma: evento top sabato 7 all'Eur

La coppa del mondo di Triathlon per la prima volta verrà ospitata a Roma. Sabato 7 ottobre, nella cornice del Laghetto del quartiere Eur della Capitale, si svolgerà una tappa della World Triathlon Cup, con in palio punti preziosi in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

La gara il 7 ottobre

La gara, presentata di fronte al laghetto dell'Eur, su distanza sprint, si snoderà su percorsi tecnici, multlap e spettacolari anche per gli spettatori: i più forti campioni nazionali e internazionali dovranno affrontare 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. Nella giornata di sabato, alle 9 ci sarà la prova femminile e alle 12 di quella maschile. La World Triathlon Cup Roma, presentata dal Segretario generale della Fitri Valerio Toniolo, ha il pieno supporto della presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per lo Sport, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del Mise, che ha messo a disposizione della competizione degligli spazi nel proprio Dicastrero, dell'Eur e delle Forze Armate, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti, agevoleranno la logistica e interverranno con il concerto della Banda Interforze nella giornata di gara.

L'evento

Eni è main sponsor dell'evento inaugurale e partner della Wtc Roma, sostenendo l'operazione sostenibilità con la sanificazione del Laghetto dell'Eur, portata a termine grazie a Biorganic, e con la partecipazione di Enjoy, car sharing di Enilive come mobility partner della manifestazione. Sempre in tema di sostenibilità, E4life che si occuperà con un'installazione della qualità del'aria. Presenti in prima linea anche i partner della Federazione ltaliana Triathlon Suzuki ed Erreà, mentre Media Partner di World Triathlon Cup Roma saranno Dimensione Suono Roma e il Corriere dello Sport.La gara avrà un prologo con una suggestiva cerimonia di apertura venerdì alle 20.30 sempre al laghetto dell’Eur, con uno spettacolo di proiezioni e musica a beneficio di tutta la cittadinanza offerto da Videocittá, con la partecipazione tra gli altri del presidente di Videocittà Francesco Rutelli, del Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e del presidente di Radio Dimensione Suono, Edoardo Montefusco.

Il presidente della Federazione

"Abbiamo sognato da tanti anni di portare il triathlon a Roma in quello che sarebbe stato il percorso delle olimpiadi e che poi non è stato e dall’inizio del mio mandato mi sono impegnato per raggiungere questo obiettivo. È un'emozione sapere che saremo collegati con network da tutto il mondo, e Rai sport trasmetterà le gare in diretta. Non ci siamo fermati di fronte alle difficoltà. Ci abbiamo messo 25 anni per portare la coppa del mondo a Roma", ha detto il presidente della Federazione italiana, di triathlon, Riccardo Giubilei. "La collaborazione che si è creata tra Forze Armate, Stato Maggiore della difesa e Fitri è un modello virtuoso e replicabile, come stiamo facendo per altri appuntamenti", ha affermato il sottosegretario del ministro della Difesa, Isabella Rauti. "Il mondo della difesa e delle forze armate rispetto allo sport è sempre molto attento e disponibile, in quanto lo sport è inclusione, vita sana, socialità e promozione del merito e dell'impegno e del sacrificio", ha concluso Rauti. "Questo evento serve ad avvicinare gli appassionati di questa disciplina", ha detto il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi. "Cerchiamo in tutte le manifestazioni di includere il più possibile. Tra i giovani il livello di sedentarietà è ancora troppo alto. Soprattutto dopo la pandemia, abbiamo dovuto registrare che ancora molti ragazzi non praticano sport abitualmente. Questa manifestazione è una testimonianza della vicinanza del governo e delle istituzioni", ha concluso Siniscalchi.

Dopo la Ryder Cup

"Veniamo dall'enorme successo della Ryder Cup che ha visto la Regione coinvolta nella realizzazione di importanti infrastrutture che hanno consentito di ospitare oltre 270 mila persone. In quel lavoro di collaborazione con le altre istituzioni che, al di là del colore di appartenenza, sono riusciti a creare un evento sportivo importante. Riusciremo a continuare lavorare con questo spirito, non solo per la manifestazione della Ryder Cup, ma anche per quelle a venire, come il Giubileo, l'Expo e le altre manifestazioni, anche sportive, che coinvolgeranno il territorio della nostra Regione", ha detto il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma. "Questo grande evento di caratura internazionale serve a dare l'idea che a Roma le cose si possono fare, bene e rapidamente", ha commentato l'assessore capitolino allo sport, Alessandro Onorato. "I grandi eventi, soprattutto sportivi, fanno si che quest'anno Roma batterà ogni record dal punto di vista dell'arrivo dei turisti, generando una grandissima ripresa economica, a cui contribuirà anche questa manifestazione", ha concluso Onorato.

La carica di Malagò

"Questo evento dà i punti per qualificarsi alle olimpiadi, e noi siamo ben messi, sia con le donne che con gli uomini", ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "La Federazione è un fiore all'occhiello del Paese. Ci manca un completamento con un grande risultato internazionale. Ma sono felice di essere qui con le istituzioni a tutti i livelli, che stanno facendo squadra", ha concluso Malagò.