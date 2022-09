La difesa di Buzzi: “Sentenza ingiusta... a riequilibrare la mafia cancellata”

Mondo di mezzo, la Cassazione sentenzia, ma "La riteniamo una sentenza ingiusta e il trattamento sanzionatorio riservato a Salvatore Buzzi è eccessivo".

Lo ha detto l'avvocato Piergerardo Santoro difensore, insieme al collega Alessandro Diddi, di Salvatore Buzzi condannato in via definitiva a 12 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione. Per Buzzi si riapriranno ora le porte del carcere.

Per i legali, "probabilmente la gravosità della pena determinata dalla Corte d’Appello nel giudizio rescissorio e confermata dalla Cassazione appare quasi avere una funzione diretta a riequilibrare la precedente sentenza con la quale è stata annullata l'accusa di mafia, imputazione errata nella quale Buzzi non ha avuto nessuna colpa. Una sentenza che mal si concilia con l'attuale orientamento esposto dalla riforma Cartabia diretto al recupero delle persone al di là del sistema carcerario".