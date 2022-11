La Dolce Vita delle piante: un pomeriggio per rievocare il cinema di Fellini

L'Orto Botanico sarà cornice de “La Dolce Vita delle piante”, evento dedicato al cinema di Federico Fellini. Dopo una visita guidata all'orto, sarà presentato il libri “Fellini guarda il mare”.

Si comincerà domenica 20 novembre alle 15, con la visita guidata all'Orto Botanico curata da Francesco Spada, docente di botanica della Sapienza. Alle 16 comincerà invece la presentazione di “Fellini guarda il mare. Ciclovia Dolcespiaggia Vol. 2, in bici alla scoperta delle location felliniane nel Lazio”, la seconda guida dell'itinerario ciclistico che permette di visitare alcune tra le principali location scelte da Fellini per i suoi film: dalla ex Meccanica di Roma (oggi nota come Cineland) a Ostia antica, dall’EUR alla Basilica di S. Paolo Fuori le Mura, passando per il Lungotevere. La guida contiene anche ricordi e testimonianze di attori e altre personalità che lavorarono con il maestro.

La guida è stata scritta Anna Longo e Romano Puglisi ed è edita da Dei Merangoli Editrice, con il patrocinio di FIAB, Italian Nostra e Wigwam.