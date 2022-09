La festa della sinistra: alla Garbatella confronti ed eventi per una settimana

Dibattiti, confronti e concerti: alla settimana della sinistra romana anche Michele Santoro e Nicola Zingaretti.

L'ottava edizione di Visionaria Urban Fest è pronta a tornare nel quartiere Garbatella per mettere in campo idee e dibattiti sull'attualità oltre le elezioni.

Gli appuntamenti e gli ospiti

Nei cinque giorni di festa si va dai cineforum alle presentazioni di libri, fino ai concerti. Tra i nomi degli ospiti che vedranno arrivare i protagonisti del mondo politico, dello spettacolo, del giornalismo e della cultura: Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, Neri Marcoré, Michele Santoro, Nicola Fratoianni, Massimiliano Smeriglio, Michela Cicculli, Amedeo Ciaccheri, Marilena Grassadonia, Andrea Catarci, Aboubakar Soumahoro, Rossella Muroni, Roberto Eufemia e, Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio interverrà alla presentazione del libro di Pierfrancesco Majorino “Sorella Rivoluzione”, giovedì 8 settembre.

Il programma completo

Lunedì 5 settembre

Ore 18.00 GIUSTIZIA SOCIALE E GIUSTIZIA CLIMATICA. L’ALTERNATIVA NECESSARIA. Andrea Catarci e Filiberto Zaratti, intervistati da Luisa Monforte.

Ore 19.00 INIZIA LA FESTA! Selezioni musicali di Enzino dj e presentazione del progetto Giuliaparla.

Ore 20.30 A CENA CON ABOUBAKAR SOUMAHORO. Introducono Francesca Mollo e Amedeo Ciaccheri.

Ore 21,30 SERATA IN RICORDO DI ROSSANA DI LORENZO. Proiezione del film “Il comune senso del pudore” di e con Alberto Sordi e Rossana di Lorenzo. Partecipa Jean maurizio Di Lorenzo, nipote di Rossana e figlio di Maurizio Arena.

Martedì 6 settembre

Ore 18.00 ADESSO VIENE IL BELLO! DAI MUNICIPI AL CAMPIDOGLIO IDEE E AZIONI CONCRETE PER ROMA. Con Paola Angelucci, Alessandro Luparelli, Danilo Borrelli, Carla Corciulo, Daniela Marianello, Enrico Zulli, Maurizio Mattana, Simone Filomena.

Ore 19.00 BOOM! TRA VISIONI E PREVISIONI. DIALOGO IN BILICO TRA PRESENTE E FUTURO SENZA PUDORI E RETICENZE. RIFLESSIONI PER LA SINISTRA. Daniele Vicari dialoga con Maya Vetri e Lorenzo Giardinetti.

Ore 21.30 ZENÌA - SUONI E STORIE DI UN PAESE IMMAGINARIO.

Mercoledì 7 settembre

Evento speciale: APERITIVO A CURA DI BETTA, L'OSTESSA GARBATA.

Ore 18.00 IL FUTURO DEI MIEI DIRITTI. DIALOGO SU IDENTITÀ, SCELTE E LOTTE PER LA LIBERTÀ DAGLI STEREOTIPI E DALLA VIOLENZA DI GENERE. Intervengono Michela Cicculli, Marilena Grassadonia, Libellula, collettivo Marielle Franco Roma Tre. Coordina Valentina Di Gennaro.

Ore 19.00 “FREE ASSANGE”. PRESENTAZIONE DEL VOLUME CURATO DA PATRICK BOYLE EDITO DA LEFT. Il Curatore del volume ne discute con Simona Maggiorelli e Tina Marinari.

Ore 21.30 SERATA BIANCIARDI GARIBALDINO. Con Maria Jatosti, Claudio Fracassi, Antonello Ricci. Interventi in musica e parole di Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia e Neri Marcorè.

Giovedì 8 settembre

Ore 18,00 POLITICHE ENERGETICHE E CAMBIAMENTO CLIMATICO: DALLE NOSTRE COMUNITÀ L'ENERGIA E IL FUTURO. FACCIAMO IL PUNTO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE. Con Edoardo Zanchini, Sara Capuzzo, Paolo Cento, Francesca Vetrugno, Andrea Micangeli. Coordina Veronica Di Benedetto Montaccini.

Ore 19.00 “SORELLA RIVOLUZIONE” PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIERFRANCESCO MAJORINO EDITO DA MONDADORI. Ne discutono con l’autore Massimiliano Smeriglio, Rossella Muroni e Nicola Zingaretti.

Ore 21.30 ZONA CESARINI. Reading in musica di e con Luca Bocchetti e Tiziano Scrocca.

Venerdì 9 settembre

Evento speciale: Installazione di Join The Resistance + XNOVO "United we stand, divided we fall"

Ore 18.00 "VESTIRSI DI RICORDI". Presentazione del progetto a cura di Gabriella de Angelis con il circolo di scrittura autobiografica Clara Sereni.

Ore 19.00 "NON NEL MIO NOME". MICHELE SANTORO PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO EDITO DA MARSILIO. Interviene l’autore. Introduce Claudio Marotta.

Ore 21.30 INCORONATE COMICHE. Recital con Giuditta Cambieri, Silvia Sciarra, Alessandra Merico.

Sabato 10 settembre

Ore 18.00 MUNICIPALISTA ED ECOLOGISTA. LA BUSSOLA DENTRO LA CRISI SISTEMICA. Andrea Carugati intervista Amedeo Ciaccheri ed Eleonora Evi. Introduce Roberto Eufemia.

Ore 19.00 IN EUROPA E IN ITALIA. CAMBIARE PER DAVVERO. Daniela Preziosi intervista Massimiliano Smeriglio e Nicola Fratoianni. Introduce Simone Petrangeli.

Ore 21.30 ANTEPRIMA GARBATELLA JAZZ FESTIVAL. In collaborazione con CARA GARBATELLA.

Lucia Ianniello Quartet in concerto:

Lucia Ianniello - tromba e voce

Roberto Cervi - chitarra

Paolo Tombolesi - tastiere

Alessandro Forte - batteria