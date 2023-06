La festa di Orma in riva al Tevere: aperitivo al Circolo Canottieri Aniene

Arriva a Roma la festa dell'associazione Orma: l'associazione offre un aperitivo in riva al Tevere, presso il circolo canottieri Aniene.

L'aperitivo comincerà il 28 giugno alle 18 presso il Circolo Canottieri Aniene e durerà fino alle 22, situato sul Lungotevere dell'Acqua Acetosa. È richiesta una quota di partecipazione il cui ricavato sarà devoluto al pagamento delle spese di soggiorno per le famiglie con bambini in cura a Roma. Si tratta infatti di un'iniziativa di solidarietà volta proprio a raccogliere fondi per una causa importante: quella delle famiglie che per periodi spesso lunghi devono affrontare costosi soggiorni nella capitale per poter assistere i bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere.

All'evento parteciperanno Alessandro Vaccaro, presidente di Orma, il managing director di Verisure Italia Stefan Konrad, l'amministratore del gruppo Mlc Lorenzo Bartoletti e la produttrice cinematografica Rita Rusic.

L'associazione Orma

L’Associazione ORMA nasce per offrire supporto nell’ambito sanitario e nelle sue declinazioni: formazione, prevenzione, prestazioni. Scopo dell'associazione, guidata da Alessandro Vaccaro, è quello di contribuire al bene comune tramite la condivisione.