La fiera degli amici a quattro zampe: sfilate, sport e avventure per bambini

Torna a Roma la fiera degli amici a quattro zampe: tornano le sfilate, gli sport e le avventure per i bambini in Quattrozampeinfiera. Addirittura un salone di bellezza, nonché e la possibilità di diventare giovani veterinari. Questo ed altro alla Fiera di Roma.

Nel weekend del 4 e il 5 marzo sarà possibile passare due giorni all'insegna del “pet friendly”, in compagnia del proprio amico a quattro zampe domestico. In entrambe le giornate l'orario sarà dalle 10 alle 19, con la chiusura delle casse che avviene alle 18.

Le iniziative proposte

Molte sono le discipline sportive che potranno essere effettuate dai visitatori con i loro fedeli compagni: l'Acqua Dog in piscina, l'Agility, il Discdog, l'Hoopers (un percorso in cui il padrone si limita a indicare al proprio cane dove andare, per poi lasciare al cane la scelta di come superare gli ostacoli), Treibbal (disciplina sportiva rivolta ai cani più vivaci).

I visitatori potranno inoltre entrare nel “Cani Eroi Village by Natural Trainer”: uno spazio dedicato a dimostrazioni di agilità, attività olfattive, detection game e rally obedience per un divertimento assicurato.

Poi si potrà partecipare alle sfilate. E i visitatori potranno visitare i tanti stand che saranno allestiti, e acquistare prodotti adatti per la cura dei cani. Inoltre saranno presenti anche associazioni volte alla tutela di gatti e cani che offriranno informazioni a chi vorrà adottare un gattino o un cagnolino.

Attività per i bambini

Nella fiera sarà possibile trovare uno stand di Kids Vet Academy che, attraverso giochi, test di abilità e divertenti lezioni, insegnerà ai più piccoli a fare i veterinari. Verranno loro fornite, attraverso il gioco, nozioni di prevenzione, alimentazione, visite mediche, screening e fisioterapia per i cani.